Учения

В МЧС по Ингушетии стартовала штабная тренировка по безаварийному пропуску весеннего половодья

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В чрезвычайном ведомстве Ингушетии стартовала штабная тренировка с органами управления и силами функциональных и территориальной подсистем РСЧС республики по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в 6 часов утра был введен режим повышенной готовности для полного состава сил. По сигналу учебной тревоги руководящий и личный состав прибыли в Главное управление.

К участию в штабной тренировке были привлечены оперативная дежурная смена ЦУКС, оперативные группы ГУ и пожарно-спасательных гарнизонов, оперативный штаб ликвидации ЧС регионального управления.

Цель данных учений — проверка готовности сил и средств к реагированию на весенние риски, оценка обстановки, сбор и передача данных, совершенствование межведомственного взаимодействия с органами управления функциональных и территориальной подсистем РСЧС республики, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Проведение подобных учений позволит специалистам еще раз отработать вопросы взаимодействия всех реагирующих подразделений, а также служб, задействованных в организации первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением уровня воды.

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