В МЧС по Ингушетии сообщили о двух погибших при ДТП на дороге «Назрань-Кантышево»
Автомобили «Mercedes» и ВАЗ 21115 столкнулись на автодороге «Назрань-Кантышево», сообщили газете «Ингушетия» в региональном управлении МЧС России в воскресенье.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Пострадавшие были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани», — сказал представитель ведомства.
По его данным, для ликвидации последствий аварии на место происшествия выезжали от ГУ МЧС четыре специалиста и спецтехника.
Как сообщил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, иномарка, на большой скорости выехавшая на полосу встречного движения, была в составе свадебного кортежа.
Ранее источник в правоохранительных органах инофрмировал, что инцидент произошел на трассе «Назрань-Майское», недалеко от ресторана «Замок». В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли трое жителей сельского поселения Экажево Назрановского района республики. Все они, предположительно, из одной семьи: брат, сестра, сноха.
Погибших с трудом извлекли из искореженных автомобилей. При этом он отметил, что в салоне автомобиля «Mercedes», обнаружили наркотические вещества. Водитель иномарки сбежал с места аварии.
Дорожные полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.