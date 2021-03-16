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В МЧС по Ингушетии предупреждают о сильном ветре в горной части республики

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В период 17-19 часов и до конца суток 16 марта, а также в течение суток 17 марта в горной части Ингушетии ожидается очень сильный ветер до 30 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Жителям рекомендуют, находясь в доме или в квартире, закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий, под деревьями, предупреждают в чрезвычайном ведомстве.

Телефон доверия ГУ МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.

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