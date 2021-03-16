В МЧС по Ингушетии предупреждают о сильном ветре в горной части республики

Жителям рекомендуют, находясь в доме или в квартире, закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и недостроенных зданий, под деревьями, предупреждают в чрезвычайном ведомстве.

Телефон доверия ГУ МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.