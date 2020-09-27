Соревнования

В МЧС по Ингушетии наградили участников VII межрегиональных соревнований «Школа безопасности»

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Руководитель чрезвычайного ведомства Ингушетии Вячеслав Борисов наградил команду участников VII межрегиональных соревнований в рамках проекта МЧС России «Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности».

Республику на этапах соревнований представляла команда средней общеобразовательной школы номер семь сельского поселения Пседах, Малгобекского района.

Борисов вручил школьникам дипломы, медали и ценные подарки, за третье место в общекомандном зачете по виду поисково-спасательные работы на акватории и по виду «Конкурсная программа», сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Напомним, что в течение трех дней во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа России команды состязались (дистанционно) в спортивных этапах полевых лагерей: «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник».

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