В МЧС по Ингушетии наградили участников VII межрегиональных соревнований «Школа безопасности»

Республику на этапах соревнований представляла команда средней общеобразовательной школы номер семь сельского поселения Пседах, Малгобекского района.

Борисов вручил школьникам дипломы, медали и ценные подарки, за третье место в общекомандном зачете по виду поисково-спасательные работы на акватории и по виду «Конкурсная программа», сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Напомним, что в течение трех дней во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа России команды состязались (дистанционно) в спортивных этапах полевых лагерей: «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник».