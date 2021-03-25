Инцидент

В массовой драке в поселке Белокаменка Мурманской области пострадал уроженец Ингушетии

0

В массовой драке в вахтовом поселке Белокаменка Кольского района Мурманской области пострадал уроженец Ингушетии. Обстоятельства произошедшего выяснял уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в аппарате уполномоченного, состоялся телефонный разговор Цечоева с начальником ОМВД России по Кольскому району Афанасием Дереш и полномочным представителем региона в Мурманской области Бекханом Плиевым.

По предварительным данным, во время драки между рабочими в указанном поселке шесть человек получили травмы, среди них представитель Ингушетии. В настоящее время по данному факту правоохранителями ведется процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица.

По информации различных СМИ причинами конфликтов в поселке Белокаменка, где расположен вахтовый поселок, рабочие которого трудятся на гигантской стройке «Новатэка», становятся поведения представителей отдельных стран, которые не соблюдают порядок очередей в столовых или занимают чужие места.

Отмечается, что в Белокаменке работают жители различных государств от Турции до Китая.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский музей краеведения получил в дар картину Лидифы Мержоевой «Доспехи воина»
Дзюдоист Хусен Халмурзиев выступит на международном рейтинговом турнире в Тбилиси
В школах Ингушетии могут ввести урок «Семьеведение»
Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы «Москва — Магас»
Министр культуры Ингушетии поздравил творческую интеллигенцию республики с профессиональным праздником
Ингушетия завершила контрактацию по всем объектам строительства в установленные Минстроем России сроки
МегаФон создал платформу для защиты от мобильного мошенничества
В городе Карабулаке Ингушетии госавтоинспекторы проверили состояние улично-дорожной сети
«Единая Россия» запустит в Ингушетии проект «серебряных» волонтеров
Ингушетия присоединится к Всемирной акции «Час Земли»
В России пройдёт очередная международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы»

Главное

Яндекс.Метрика

 