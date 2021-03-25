В массовой драке в поселке Белокаменка Мурманской области пострадал уроженец Ингушетии
В массовой драке в вахтовом поселке Белокаменка Кольского района Мурманской области пострадал уроженец Ингушетии. Обстоятельства произошедшего выяснял уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев.
Как сообщили газете «Ингушетия» в аппарате уполномоченного, состоялся телефонный разговор Цечоева с начальником ОМВД России по Кольскому району Афанасием Дереш и полномочным представителем региона в Мурманской области Бекханом Плиевым.
По предварительным данным, во время драки между рабочими в указанном поселке шесть человек получили травмы, среди них представитель Ингушетии. В настоящее время по данному факту правоохранителями ведется процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица.
По информации различных СМИ причинами конфликтов в поселке Белокаменка, где расположен вахтовый поселок, рабочие которого трудятся на гигантской стройке «Новатэка», становятся поведения представителей отдельных стран, которые не соблюдают порядок очередей в столовых или занимают чужие места.
Отмечается, что в Белокаменке работают жители различных государств от Турции до Китая.