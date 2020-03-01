В массовом забеге к 250-летию единения Ингушетии с Россией приняло участие около 400 человек

«Первого марта в День джигита наши участники пробежали 7 км от башни Согласия в Магасе, до дворца спорта имени Берда Евлоева в Назрани, мероприятие также приурочено к 250-летию единения Ингушетии с Россией. В забеге приняли участие около 400 человек из разных регионов СКФО, им не помешала даже снежная погода. Мероприятие такого формата мы намерены сделать регулярным, чтобы забеги проходили в республике два-три раза в год, это позволит нам развивать событийный туризм, увеличить въездной поток туристов, а также развивать легкую атлетику в регионе», — сказал Мизиев.

Перед стартом забега участники станцевали лезгинку, а на финише их встретили песнями и танцами артисты государственной филармонии республики. Самому старшему участнику мероприятия 60 лет — Евгений Драгунов для участия в забеге приехал в Ингушетию из Дагестана и пробежал дистанцию за 30 минут.

«Я увидел в интернете пост о том, что в Ингушетии будет проводиться забег, заинтересовался и решил поддержать, потому что это важная дата — 250-летие единения Ингушетии с Россией. Я тренер по легкой атлетике в Махачкале, собрал свою команду и привез сюда для участия, потому что молодежь важно учить межнациональному согласию, поддержке и такие мероприятия способствуют приобретению новых друзей. Мне сегодня исполнилось 60 лет, и я рад отметить и свой юбилей таким образом», — рассказал ТАСС Драгунов.

Победитель забега получил приз — 50 тыс. рублей, участник, прибежавший к финишу вторым — 30 тыс. рублей, а бронзовый призер — 20 тыс. В рамках празднования 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России, в 2020 году республика намерена провести ряд мероприятий, как в регионе, так и за его пределами.

«Этот год насыщен знаменательными событиями, в том числе, в этом году 18 марта исполняется 250 лет единения Ингушетии с Россией, к этой дате будет приурочено множество масштабных мероприятий, и сегодняшнее — одно из первых. Сегодня старт был дан не только забегу, но и началу празднования», — сказал журналистам во время мероприятия и. о. премьера республики Владимир Сластенин.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт (ныне Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия») представители ингушского народа принесли присягу на верность Российскому государству. 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России.