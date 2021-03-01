В марте на российских дорогах появится новый знак, предупреждающий водителей о фотовидеофиксации

Новый знак будет устанавливаться за пределами населенных пунктов за 150-300 метров до начала зоны работы дорожных камер, а также на въезде в населенный пункт.

«Внутри населенного пункта ставить многочисленные знаки, предупреждающие о камерах, разработчики сочли излишним. В той же Москве, оборудованной тысячами камер, знак придется ставить на каждом шагу. Как выглядит нововведение — пока неизвестно», — пишет «Российская газета» о новом дорожном знаке.

Существующие информационные таблички будут отменены с 1 сентября 2021 года. Напомним, решение о необходимости ввести новый знак было принято в июне 2019 года.