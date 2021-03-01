ПДД

В марте на российских дорогах появится новый знак, предупреждающий водителей о фотовидеофиксации

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С 1 марта в России вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым на дорогах появится новый знак, предупреждающий о наличии автоматической камеры фотовидеофиксации. Он заменит табличку с изображенным фотоаппаратом, который до сих пор сообщал водителям эту информацию.

Новый знак будет устанавливаться за пределами населенных пунктов за 150-300 метров до начала зоны работы дорожных камер, а также на въезде в населенный пункт.

«Внутри населенного пункта ставить многочисленные знаки, предупреждающие о камерах, разработчики сочли излишним. В той же Москве, оборудованной тысячами камер, знак придется ставить на каждом шагу. Как выглядит нововведение — пока неизвестно», — пишет «Российская газета» о новом дорожном знаке.

Существующие информационные таблички будут отменены с 1 сентября 2021 года. Напомним, решение о необходимости ввести новый знак было принято в июне 2019 года.

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