Бокс

В марте Исмаил Илиев сразится с Магомедом Курбановым

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Исмаил Илиев

После достаточно продолжительного перерыва боксер первого среднего веса Исмаил Илиев готовится вновь выйти на ринг, сообщил «Ингушетии» менеджер спортсмена Хусейн Бузуртанов.

«7 марта в рамках вечера профессионального бокса, который состоится в Екатеринбурге, Илиев встретится с Магомедом Курбановым»,- сказал он.

«В настоящее время мы ведем переговоры с представителями соперника, обсуждаем условия контракта», — уточнил Бузуртанов.

По его информации, подготовка к предстоящему бою у Илиева проходит вполне успешно. «Все это время Исмаил регулярно тренировался, поэтому функционально он хорошо готов. Сейчас боксер находится в Варшаве, где проводит спарринги под руководством известного тренера Федора Лапина», — рассказал менеджер ингушского спортсмена.

Как стало известно корреспонденту нашей газеты, в понедельник Илиев проведет заключительный спарринг в Польше, а затем отправится в Латвию, где продолжит подготовку к предстоящему бою уже под руководством другого наставника — Сандиса Клейнса.

«Илиев уже имеет опыт работы с данным тренером. К тому же, в Риге у него не будет проблем со спарринг-партнерами»,- поделился Бузуртанов. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество с Клейнсом окажется успешным и позволит Илиеву одержать победу в поединке с Курбановым.

Напомним, что боксер первого среднего веса Исмаил Илиев дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2015 года. За это время он провел 14 боев, 12 из которых завершил в свою пользу.

У оппонента ингушского спортсмена беспроигрышная серия из 17 поединков, победа в 11 из которых одержана нокаутом.

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