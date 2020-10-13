В Малгобекской школе-интернате прошел урок мужества, посвященный битве за Кавказ

Организатор школы Ася Курскиева представила учащимся материал, который сопровождался видеофрагментами времен Великой Отечественной войны. В ходе урока ребята узнали, что битва за Кавказ была одной из самых длительных и кровопролитных сражений ВОВ.

В мероприятии приняла участие женская вокальная группа «Лоаман оаз», которая провела небольшой концерт. Песни в исполнении артистов были пронизаны чувством уважения к боевому прошлому, к трудолюбивому героическому народу нашей республики и направлены на воспитание чувства гордости за свою малую родину.

В заключение мероприятия ученики сделали вывод о том, что даже спустя более 75 лет со дня Победы необходимо помнить о героических страницах истории нашей страны и своей малой родины.