В Малгобекской школе-интернате прошел урок мужества, посвященный битве за Кавказ
Урок мужества, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, прошел в школе-интернате № 4 города Малгобек.
Организатор школы Ася Курскиева представила учащимся материал, который сопровождался видеофрагментами времен Великой Отечественной войны. В ходе урока ребята узнали, что битва за Кавказ была одной из самых длительных и кровопролитных сражений ВОВ.
В мероприятии приняла участие женская вокальная группа «Лоаман оаз», которая провела небольшой концерт. Песни в исполнении артистов были пронизаны чувством уважения к боевому прошлому, к трудолюбивому героическому народу нашей республики и направлены на воспитание чувства гордости за свою малую родину.
В заключение мероприятия ученики сделали вывод о том, что даже спустя более 75 лет со дня Победы необходимо помнить о героических страницах истории нашей страны и своей малой родины.