В Малгобекском районе школьники чествовали своих бабушек

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В Доме культуры сельского поселения Сагопши Малгобекского района прошла развлекательная программа «Бабушка любимая» в рамках празднования Международного дня пожилых людей, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Участники мероприятия на мастер-классах по изготовлению цветов из бумаги, бисера и по вязанию игрушек крючком смогли сделать своими руками подарки для своих бабушек и дедушек. Также школьники приняли участие в викторине с загадками и ребусами, вспомнили пословицы.

«Оберегая здоровье наших бабушек и дедушек, мероприятие для них прошло дистанционно, без их участия. Дети с удовольствием прочитали стихи для любимых бабушек и дедушек, в которых выразили глубокое уважение и благодарность всем пожилым людям за их добросовестный труд, огромный жизненный опыт, доброту и мудрость», — сказано в релизе.

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