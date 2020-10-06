В Малгобекском районе школьники чествовали своих бабушек

Участники мероприятия на мастер-классах по изготовлению цветов из бумаги, бисера и по вязанию игрушек крючком смогли сделать своими руками подарки для своих бабушек и дедушек. Также школьники приняли участие в викторине с загадками и ребусами, вспомнили пословицы.

«Оберегая здоровье наших бабушек и дедушек, мероприятие для них прошло дистанционно, без их участия. Дети с удовольствием прочитали стихи для любимых бабушек и дедушек, в которых выразили глубокое уважение и благодарность всем пожилым людям за их добросовестный труд, огромный жизненный опыт, доброту и мудрость», — сказано в релизе.