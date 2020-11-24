В Малгобекском районе проводят мероприятия противоэпидемического направления

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Сотрудники Министерства внутренних дел, Роспотребнадзора и администрации Малгобекского района провели работу по информированию населения в сельских поселениях Инарки, Сагопши и Пседах о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции, применения антисептиков и других санитарных мер защиты.

Также в ходе проверки торговых точек было выявлено несколько несоответствий требованиям санитарных норм, на что комиссией были выписаны протоколы административных правонарушений.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района, соответствующие мероприятия, направленные на информирование населения, будут проводиться ежедневно.

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