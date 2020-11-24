В Малгобекском районе проводят мероприятия противоэпидемического направления

Также в ходе проверки торговых точек было выявлено несколько несоответствий требованиям санитарных норм, на что комиссией были выписаны протоколы административных правонарушений.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района, соответствующие мероприятия, направленные на информирование населения, будут проводиться ежедневно.