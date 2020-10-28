В Малгобекском районе прошло мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий

Участники мероприятия вспоминали трагедии, выпавшие на долю народа, односельчан, подвергшихся репрессиям. Познакомились с Книгой памяти, где зафиксированы имена репрессированных и реабилитированных земляков, также прочитали в газетах статьи, посвященные жертвам репрессий.

Работниками библиотеки была организована выставка «Не смейте забывать об этом».

День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября и напоминает нам о трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни.