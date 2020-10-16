Память

В Малгобекском районе прошло мероприятие к 115-летию со дня рождения Асият Тутаевой

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В сельском Доме культуры Нового Реданта Малгобекского района прошло мероприятие «Мужественная дочь Ингушетии», приуроченное к 115-летию со дня рождения Асият Идрисовны Тутаевой, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Работники ДК и библиотеки подготовили лекторов из числа воспитанников культурного учреждения, которые рассказали своим сверстникам о майоре медицинской службы, начальнике эвакогоспиталя № 1107/70 Асият Тутаевой, которая спасла сотни жизней солдат и офицеров Красной армии во время Великой Отечественной войны. В конце октября 1944 года А. И. Тутаева вместе с коллегами попала в засаду и погибла на территории Западной Украины.

Асият Тутаева — первый учёный‑медик Ингушетии, первая горянка, удостоившаяся высокого воинского звания майора медицинской службы. На мемориальной доске в 1-м Ленинградском медицинском институте золотом высечено имя славной дочери ингушского народа, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры микробиологии, погибшей от рук немецко-фашистских захватчиков. Ее именем также названы улицы в городах и селениях Ингушетии, медицинский колледж в Назрани, ее имя высечено на гранитной плите среди героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Мемориале памяти и славы Ингушетии.

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