В Малгобекском районе прошло мероприятие антинаркотической направленности

Работники культуры провели мероприятие совместно с отделом по обеспечению деятельности АТК администрации Малгобекского района, Ингушским региональным отделением партии «Единая Россия» и сельской школой № 26.

Вечер открыла трогательная символичная пантомима с участием детей в белых и черных одеждах. Далее прозвучали стихи народного поэта Марьям Льяновой «Дурману — нет!». Ведущие Тамара Чаниева и Марьям Балаева сразу оговорились, что данная встреча — это не плановое мероприятие, а шанс открыть хотя одну пару глаз на страшную болезнь.

На встрече присутствовали представители исполнительной и законодательной власти, медицины, образования, спорта и культуры. Главный нарколог республики Джамбулат Ваделов ответил со сцены на все вопросы, поступившие в его адрес из зала.

Сценка «Мертвая жизнь» в исполнении популярных актеров Мухажира Далакова и Магомеда Балхоева по-хорошему встряхнула зрителей. А исповедь человека, который поборол в себе наркозависимость явилась наглядным пособием того, как не следует поступать со своей жизнью.

Сельский имам Ибрагим Хаматханов рассказал о том, как религия может спасти от негативного внешнего воздействия, а руководитель проекта «Ложная эйфория» Расул Зурабов — какие меры действительно необходимо принимать для того, чтобы приносить ощутимые результаты в борьбе с наркотиками.

В рамках встречи прошла также церемония награждения победителей конкурса рисунка среди учащихся местной школы «Жизни — да! Наркотикам — нет!».