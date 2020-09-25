Память

В Малгобекском районе прошли мероприятия, посвященные памяти выдающегося ингушского писателя Ахмета Бокова

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Творческий коллектив Дома культуры сельского поселения Пседах совместно с работниками библиотеки провел для учащихся школы № 25 беседу «Оставить в жизни след», посвященную памяти известного ингушского писателя, драматурга, классика ингушской литературы Ахмета Бокова.

В ходе мероприятия школьникам рассказали о жизненном и творческом пути писателя, внесшего неоценимый вклад в развитие литературы и культуры ингушского народа. Отметили, что Ахмет Боков был прекрасным знатоком ингушского языка и создавал на нем все свои произведения.

«Несмотря на свою широкую известность, Ахмет Хамиевич всегда оставался удивительно скромным человеком, чей характер ничуть не испортили ни слава, ни всеобщее признание. Пройдя большой жизненный путь и переступив порог вечности, он оставил о себе добрую память, которая всегда будет согревать тех, кто знал его, кому дорого и близко его творчество», — сказано в релизе.

Мероприятие, посвященное памяти Ахмета Бокова, прошло и в Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки. Участники встречи в своих выступлениях говорили о творчестве прославленного писателя и его жизненном пути.

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