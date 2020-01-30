В Малгобекском районе прошел республиканский семинар, посвященный 77-летию Сталинградской битвы

0

Республиканский семинар «Память огненных лет», приуроченный к 77-летию Сталинградской битвы, состоялся в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

На мероприятии, которое прошло в сельском Доме культуры, присутствовали художественный руководитель и методист РДНТ Эсет Абдурзакова и Зульфия Тумгоева, заместитель главы Малгобекского района Зейнап Илиева, глава администрации Нового Реданта Умар Мартазанов, директор и худрук Малгобекского КДЦ Ибрагим Газдиев и Тамара Тариева, художественные руководители культурно-досуговых учреждений района.

Учащиеся ново-редантской школы № 5 подготовили презентацию о Сталинградской битве, ее героях — земляках. Со сцены звучали стихи и песни военных лет, также дети представили танцевальные композиции «Молитва» и «Дети войны».

В ходе мероприятия гости узнали много интересных фактов об одной из самых крупнейших битв в истории человечества, героизме защитников Сталинграда, стойкости и мужестве советского народа.

В фойе Дома культуры руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров организовал выставку, где были представлены изделия народных промыслов ингушей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Республике Ингушетия проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Ингушский библиотекарь Тамара Муталиева отмечена благодарностью за проведение в республике олимпиады «Символы России»
Сбербанк поможет найти работу людям старшего возраста
Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии даст концерт в Назрани
М. Калиматов: «Сумма, выделенная на лекарства, полностью соответствует параметрам Минздрава республики и увеличилась в 2020 году с 14 млн до 138 млн рублей»
М. Калиматов: «Главное — неотвратимость наказания»
Минкультуры Ингушетии и Роспотребнадзор согласовали план мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
М. Калиматов: «У нас есть застарелые проблемы, которые должны быть решены вчера, а не сегодня»
Ингушский спортсмен из Рязани Саид Осканов стал победителем первенства ЦФО по универсальному бою
Администрация Назрани выявляет нарушения на строящихся объектах
В Назрановском районе Ингушетии прошла встреча представителей Министерства сельского хозяйства региона и местных фермеров

Главное

Яндекс.Метрика

 