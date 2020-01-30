В Малгобекском районе прошел республиканский семинар, посвященный 77-летию Сталинградской битвы

На мероприятии, которое прошло в сельском Доме культуры, присутствовали художественный руководитель и методист РДНТ Эсет Абдурзакова и Зульфия Тумгоева, заместитель главы Малгобекского района Зейнап Илиева, глава администрации Нового Реданта Умар Мартазанов, директор и худрук Малгобекского КДЦ Ибрагим Газдиев и Тамара Тариева, художественные руководители культурно-досуговых учреждений района.

Учащиеся ново-редантской школы № 5 подготовили презентацию о Сталинградской битве, ее героях — земляках. Со сцены звучали стихи и песни военных лет, также дети представили танцевальные композиции «Молитва» и «Дети войны».

В ходе мероприятия гости узнали много интересных фактов об одной из самых крупнейших битв в истории человечества, героизме защитников Сталинграда, стойкости и мужестве советского народа.

В фойе Дома культуры руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров организовал выставку, где были представлены изделия народных промыслов ингушей.