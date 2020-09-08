В Малгобекском районе прошел час истории для школьников, посвященный Бородинской битве

Это День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французами. Ребята познакомились с историей Отечественной войны 1812 года, узнали о ее причинах и последствиях. Особое внимание было уделено именам героев войны 1812 года, таким как Кутузов, Багратион, Барклай де Толли и другим.

Мероприятие проведено с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну, сказано в релизе.