В Малгобекском районе прошел час истории для школьников, посвященный Бородинской битве
Коллектив Дома культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района провел для учащихся школы № 25 час истории, посвященный Дню воинской славы России, который отмечается 8 сентября, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Это День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французами. Ребята познакомились с историей Отечественной войны 1812 года, узнали о ее причинах и последствиях. Особое внимание было уделено именам героев войны 1812 года, таким как Кутузов, Багратион, Барклай де Толли и другим.
Мероприятие проведено с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну, сказано в релизе.