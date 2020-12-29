В Малгобекском районе поощрили руководителей учреждений культуры
В администрации Малгобекского района состоялось награждение руководителей учреждений культуры, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
В ходе мероприятия глава муниципального образования Хамзат Долтмурзиев вручил почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, за активное участие в общественной жизни и социально значимых мероприятиях.
Среди награжденных — директор районного КДЦ Ибрагим Газдиев, художественный руководитель районного КДЦ Тамара Ториева, художественный руководитель сельского ДК Пседах Билал Алероев, художественный руководитель СДК Инарки Ваха Котиев, художественный руководитель СДК Новый Редант Марет Ханиева, художественный руководитель СДК Аки-Юрт Зура Исаева.
В завершение церемонии награждения глава Малгобекского района поздравил деятелей культуры с наступающим Новым годом.