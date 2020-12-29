В Малгобекском районе поощрили руководителей учреждений культуры

В администрации Малгобекского района состоялось награждение руководителей учреждений культуры, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В ходе мероприятия глава муниципального образования Хамзат Долтмурзиев вручил почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, за активное участие в общественной жизни и социально значимых мероприятиях.