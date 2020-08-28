В Малгобекском районе Ингушетии выбрали место для строительства первого экотехнопарка

«Под объект определен участок в Малгобекском районе, где расположатся полигон и весь комплекс обрабатывающих и перерабатывающих установок. Первый в республике экотехнопарк построят на внебюджетные средства. Запуск объекта позволит создать постоянные рабочие места и обеспечить пополнение республиканского бюджета», — отметил собеседник издания.⁣⠀

По его информации, проект предусматривает создание инфраструктуры по переработке всех запрещенных к хранению отходов, а это более 100 видов. ТКО, имеющие полезные фракции, пустят на органическую переработку.

⁣⁣В Ингушетии образуется 317 тыс. тонн в год твердых коммунальных отходов. Для их переработки необходимо установить три мусоросортировочных комплекса на сто тысяч тонн каждый.⁣⁣

Ведомство выберет крупного инвестора, который сможет взять на себя обязательства по эксплуатации объекта и организации там доходного бизнеса.⁣