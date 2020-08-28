Экология

В Малгобекском районе Ингушетии выбрали место для строительства первого экотехнопарка

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До конца 2023 года в республике планируется запустить первый единый комплекс по переработке, сортировке и размещению ТКО, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды региона.

«Под объект определен участок в Малгобекском районе, где расположатся полигон и весь комплекс обрабатывающих и перерабатывающих установок. Первый в республике экотехнопарк построят на внебюджетные средства. Запуск объекта позволит создать постоянные рабочие места и обеспечить пополнение республиканского бюджета», — отметил собеседник издания.⁣⠀

По его информации, проект предусматривает создание инфраструктуры по переработке всех запрещенных к хранению отходов, а это более 100 видов. ТКО, имеющие полезные фракции, пустят на органическую переработку.

⁣⁣В Ингушетии образуется 317 тыс. тонн в год твердых коммунальных отходов. Для их переработки необходимо установить три мусоросортировочных комплекса на сто тысяч тонн каждый.⁣⁣

Ведомство выберет крупного инвестора, который сможет взять на себя обязательства по эксплуатации объекта и организации там доходного бизнеса.⁣

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