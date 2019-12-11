В Малгобекском районе Ингушетии восстановлено электроснабжение, прерванное из-за возгорания на подстанции

«Сегодня без энергоснабжения на короткое время оставалась часть потребителей Малгобекского района. В течение получаса с момента происшествия энергетики вернули свет в дома более чем двух третей оказавшихся без энергоснабжения потребителей», — сказал собеседник издания.

По его словам, специалисты непрерывно продолжали работы до тех пор, пока полностью не возобновили электроснабжение всех жителей района. С 18:29 мск электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

Ход восстановительных работ лично контролировал генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов. Оперативные данные главному энергетику Северного Кавказа каждый час сообщал директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев, который все время находился на месте происшествия.