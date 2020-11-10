В Малгобекском районе Ингушетии в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность

Чрезвычайное ведомство призывает граждан ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу и в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Также не бросать горящие спички, окурки. Не сжигать в лесу мусор.

Для справок обращаться по телефону горячей линии ЦУКС ГУ МЧС по региону 8 (8734) 55-19-67.