Пожароопасность

В Малгобекском районе Ингушетии в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность

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В Малгобекском районе Ингушетии в период с 10 по 13 ноября текущего года сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Чрезвычайное ведомство призывает граждан ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу и в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Также не бросать горящие спички, окурки. Не сжигать в лесу мусор.

Для справок обращаться по телефону горячей линии ЦУКС ГУ МЧС по региону 8 (8734) 55-19-67.

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