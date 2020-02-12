В Малгобекском районе Ингушетии состоялся второй этап XXXII конференции МО партии «Единая Россия»

«В работе Конференции приняли участие: руководитель Регионального исполнительного комитета партии Беслан Мартазанов, секретарь МО партии Адам Цечоев, глава администрации Малгобекского муниципального района Хамзат Долтмурзиев, председатель районного Совета депутатов Курейш Гулиев. Полномочия секретаря МО сложил Адам Цечоев. В результате тайного голосования на альтернативной основе секретарем муниципального отделения партии в Малгобекском районе был избран Хамзат Долтмурзиев», — говорится в сообщении.

Также Беслан Мартазанов вручил Адаму Цечоеву Благодарность от имени секретаря регионального отделения партии за активное участие в общественно-политической жизни республики, добавили в пресс-службе.