В Малгобекском районе Ингушетии с учащимися провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

«Выступая перед учащимися, начальник отдела по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии Малгобекского района Магомет Джамбулатов, имам села Адсалам Илиев, ведущий специалист отдела Нурадин Дарсигов, глава села Умар Мартазанов, директор ООШ № 24 Мухарбек Льянов отметили, что перед обществом стоит задача формирования у молодёжи устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма. Они призвали участников мероприятия быть бдительными, не вступать ни в какие группы, пропагандирующие терроризм и экстремизм», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобекского района.

В частности, представитель духовенства призвал молодых людей просвещаться, изучать основы религии, при этом быть избирательными и получать информацию из проверенных источников, а в случае появления вопросов — обращаться за ответами только к учёным имамам и алимам и не вступать в спор с людьми, пропагандирующими экстремизм.

Основная цель мероприятия заключалась в предупреждении и пересечении распространения террористической и экстремистской идеологии среди молодежи.