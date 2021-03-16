В Малгобекском районе Ингушетии с учащимися провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма
В основной общеобразовательной школе № 24 сельского поселения Новый Редант прошло мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма, организованное Антитеррористической комиссией Малгобекского муниципального района.
«Выступая перед учащимися, начальник отдела по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии Малгобекского района Магомет Джамбулатов, имам села Адсалам Илиев, ведущий специалист отдела Нурадин Дарсигов, глава села Умар Мартазанов, директор ООШ № 24 Мухарбек Льянов отметили, что перед обществом стоит задача формирования у молодёжи устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма. Они призвали участников мероприятия быть бдительными, не вступать ни в какие группы, пропагандирующие терроризм и экстремизм», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобекского района.
В частности, представитель духовенства призвал молодых людей просвещаться, изучать основы религии, при этом быть избирательными и получать информацию из проверенных источников, а в случае появления вопросов — обращаться за ответами только к учёным имамам и алимам и не вступать в спор с людьми, пропагандирующими экстремизм.
Основная цель мероприятия заключалась в предупреждении и пересечении распространения террористической и экстремистской идеологии среди молодежи.