В Малгобекском районе Ингушетии работники КФХ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

Накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» поступило телефонное сообщение, что работниками крестьянско-фермерского хозяйства «Гагиевский», расположенного на северо-восточной окраине села Вежарий-Юрт Малгобекского района, во время заготовки сена на поле, на поверхности земли обнаружен минометный снаряд неустановленного образца с сильной коррозией, предположительно, времен ВОВ, говорится в релизе.

Силами МВД по региону на месте происшествия было выставлено охранение до прибытия специалистов Минобороны России.

Напомним, что Малгобекская оборонительная операция осени 1942 года — одно из ключевых сражений в битве за Кавказ в ВОВ. В течение сентября-октября, в результате ожесточенных боев, город 14 раз переходил из рук в руки. Успешное противостояние солдат Красной армии и местных жителей не позволило фашистам осуществить переброску сил под Сталинград.

3 января 1943 года город был полностью освобожден от врага. За мужество и героизм, проявленные участниками оборонительной операции, 8 октября 2007 года указом Президента России Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы».