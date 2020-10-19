Рейд

В Малгобекском районе Ингушетии проверили магазины на соблюдение масочного режима

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В целях контроля за соблюдением санитарной безопасности в период распространения коронавирусной инфекции в сельских поселениях Малгобекского района Ингушетии прошли рейдовые мероприятия по соблюдения масочного режима в торговых объектах, сообщает пресс-служба районной администрации.

«В ходе проверок было установлено, что владельцы торговых точек за период пандемии смогли адаптироваться, под новые условия. Везде развешаны информационные листы о необходимости соблюдения масочного режима, проводятся уборки и дезинфекции помещений, на входе в магазины имеются дезинфицирующие средства», — говорится в сообщении.

Торговые объекты района будут проверяться регулярно, добавили в пресс-службе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе 38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.

За сутки скончался один пациент (всего — 88).

На 19 октября проведено 97666 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6667 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки).

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