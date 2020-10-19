В Малгобекском районе Ингушетии проверили магазины на соблюдение масочного режима

«В ходе проверок было установлено, что владельцы торговых точек за период пандемии смогли адаптироваться, под новые условия. Везде развешаны информационные листы о необходимости соблюдения масочного режима, проводятся уборки и дезинфекции помещений, на входе в магазины имеются дезинфицирующие средства», — говорится в сообщении.

Торговые объекты района будут проверяться регулярно, добавили в пресс-службе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе 38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.

За сутки скончался один пациент (всего — 88).

На 19 октября проведено 97666 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6667 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки).