Безопасность

В Малгобекском районе Ингушетии проверили антитеррористическую защищенность домов культуры

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В Малгобекском районе прошла плановая контрольная проверка домов культуры на предмет антитеррористической защищенности, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Малгобекского района Магомед Джамбулатов, инспектор вневедомственной охраны капитан полиции Багаудин Галаев, старший инспектор УУП МО «Малгобекский» майор полиции Умар Мурзабеков и художественный руководитель районного Культурно-досугового центра Тамара Тариева.

На повестке были вопросы актуализации паспортов безопасности, контрольная проверка объектов культуры, находящихся на территории Малгобекского муниципального района.

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