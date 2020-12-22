В Малгобекском районе Ингушетии проверили антитеррористическую защищенность домов культуры

В мероприятии приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Малгобекского района Магомед Джамбулатов, инспектор вневедомственной охраны капитан полиции Багаудин Галаев, старший инспектор УУП МО «Малгобекский» майор полиции Умар Мурзабеков и художественный руководитель районного Культурно-досугового центра Тамара Тариева.

На повестке были вопросы актуализации паспортов безопасности, контрольная проверка объектов культуры, находящихся на территории Малгобекского муниципального района.