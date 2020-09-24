В Малгобекском районе Ингушетии построят комплекс по переработке пластика, древесных отходов и отработанных шин

«Для объекта определен земельный участок в соответствии с установленными требованиями к строительству полигона, который будет предоставлен инвестору. Территория находится вдали от мест проживания людей. К участку имеется удобная подъездная дорога, рядом проходит линия электропередачи и газопровод», — отметил представитель экологического ведомства.

По его информации, полигон появится в центральной части республики, что позволит доставлять на туда весь объем отходов, образующийся в регионе. Стоимость проекта — 500 млн рублей.

Кроме того, после возведения объекта Минприроды Ингушетии произведет корректировку действующей территориальной схемы обращения с отходами путем направления всех потоков ТКО на вновь построенный комплекс. Это позволит владельцу получать значительную прибыль не только от поступления отходов, но также от реализации полезных фракций и вторичного сырья после сортировки и переработки мусора.

Работа с инвестором возложена на начальника управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адама Баркинхоева.

Региональные власти планирует возвести на территории полигона мусоросортировочные комплексы общей мощностью 300 тыс. тонн в год, объекты по переработке пластика, древесных отходов, отработанных шин, по обезвреживанию ТКО и компостированию мусора.

Как сообщал ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, власти намерены построить 11 комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов до 2024 года.

По нацпроекту «Экология» в республике до конца 2022 года будут ликвидированы все крупные свалки.

По данным правительства, в сфере экологии и природных ресурсов в 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидированы две несанкционированные свалки в сельском поселении Нестеровское и в Назрани общей площадью 19 гектаров. Улучшены экологические условия проживания 150 тысяч человек. В 2021-2022 годах предусматривается ликвидация свалок в Малгобеке площадью 24 гектара и в Карабулаке на 15 га.