В Малгобекском районе Ингушетии после реконструкции открылась школа

Средства на капитальный ремонт, около 48 миллионов рублей, были выделены в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». С третьей четверти в образовательном учреждении возобновились занятия.

В школе на 240 мест заменили кровлю, все коммуникации, двери, окна и напольные покрытия, усилили фундамент и всю конструкцию строения обвязочным и антисейсмическим поясами, обновили систему пожарной безопасности, вентиляцию и установили видеонаблюдение. В двухэтажном здании есть актовый зал, спортзал с раздевалкой, библиотека с обновленным книжным фондом, столовая, кабинет технологии со швейными машинками. В каждом классе установлена интерактивная доска с проектором. После осмотра Калиматов поручил озеленить прилегающую территорию.

«Я приезжал сюда больше года назад, тогда школа работала в очень плохих условиях, поэтому и было принято решение о капитальном ремонте. В целом, работы проведены качественно. В школе сегодня уютно, тепло и безопасно. Надеюсь, что учиться и работать здесь будет в удовольствие. Задача учителей — привить интерес к науке. Уверен, из наших детей получатся великие врачи, учителя, архитекторы, ученые и другие специалисты», — отметил руководитель субъекта, поздравив школьников и педагогический коллектив с событием.

В этом же населенном пункте Глава региона проверил ход выполнения работ по возведению детского сада на 120 мест. Социальный объект стоимостью 115 млн рублей строится по указанной программе, направленной на развитие сел. На сегодня здесь сооружен каркас здания, выполнена кладка стен, а также проведены работы с инженерными сетями. Готовность объекта составляет 65%. Предполагается, что учреждение будет сдано в эксплуатацию в июне текущего года.

Затем Калиматов ознакомился с ходом строительства местного фельдшерско-акушерского пункта. Объект оснащен необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Объем финансирования — более 7,5 млн рублей.

Напомним, инфраструктурное развитие отдаленных сел находится на особом контроле руководства республики. Так, летом самый северный населенный пункт Ингушетии связало с городом Малгобеком новое дорожное полотно (12 км). В Вежарий-Юрте открыт дом культуры и построена многофункциональная спортивная площадка.