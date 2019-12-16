В Малгобекском районе Ингушетии полностью восстановлено электроснабжение

Напомним, сегодня под утро произошло отключение воздушной линии «Плиево — Вознесеновская-2» с отпайкой на подстанцию «Ачалуки». Бригады «Ингушэнерго» незамедлительно приступили к восстановительным работам. Всего в работах были задействованы 30 специалистов, привлекались 4 единицы специализированной техники.

В связи со сложной схемно-режимной обстановкой в зоне ответственности филиала был введен особый режим работы (ОРР).

Энергетики ни на минуту не прекращали работы до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей. Большей части жителей района свет вернули к 9 утра и к полудню. В настоящее время электроснабжение Малгобекского района восстановлено полностью.

Ситуация находилась на личном контроле генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.

Ход восстановительных работ на месте технологического сбоя контролировал директор «Ингушэнерго» Адам Цечоев.

В компании «Россети Северный Кавказ» действует «горячая линия». Операторы контактного центра в круглосуточном режиме готовы предоставить информацию о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети. Потребители могут позвонить по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).