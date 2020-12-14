Благоустройство

В Малгобекском районе Ингушетии близ нового ДК благоустроили улицу в рамках нацпроекта

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Близ открытого недавно нового Дома культуры в сельском поселении Южное в Малгобекском районе региона благоустроили всю улицу, включая асфальтирование дорожного полотна и установку фонарных столбов, сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации.

«В сельском поселении Южное Малгобекского района по улице Базоркина благоустроена дорога в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках реализации нацпроекта проведены работы по асфальтированию 200 метров дорожного полотна и установке 8 столбов уличного освещения», — сказал собеседник газеты.

По его словам, это еще одно радостное событие для местных жителей наряду с недавним открытием ДК.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 2019 году в сельском поселении Южное в рамках национального проекта «Культура» построен Дом культуры на 200 мест.

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