Благоустройство

В Малгобекском районе Ингушетии благоустроили улицу в рамках нацпроекта

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Реконструкцию одной из пяти общественных территорий, выбранных населением в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», завершили в Малгобекском районе республики, сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации.

«В сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроена улица Цечоева — это одна из пяти улиц, выбранных населением в ходе голосования. Теперь дорога, ведущая к сельскому дому культуры, преобразилась до неузнаваемости. Здесь уложен новый асфальт с бордюрным камнем, имеется тротуар и ограждение. А также еще одна радость для жителей данной улицы — это освещение», — сказал собеседник.

По его словам, на данной улице все работы завершены, и работа будет продолжена на остальных территориях.

Отметим, что реализация национального проекта «Жилье и городская среда» нацелена на улучшение качества и условий жизни граждан. Всего в республике до 2024 года должно быть благоустроено 435 дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения.

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