В Малгобеке юнармейцам устроили экскурсию по местам боевой славы города

«Юнармейцы побывали у памятника, установленного бойцами 337-ой стрелковой дивизии, державшей̆ оборону осенью и зимой 1942 года. По близости на той же на высоте, напротив старого кирпичного завода, с недавних пор находится братская могила советских бойцов, в которой перезахоронено 58 человек», — говорится в сообщении.

Также ребята встретились с поисковиками из отряда «Патриот», которые ведут в этих местах поиск погибших солдат и артефактов времен ВОВ, добавили в пресс-службе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобеке ведутся поиски погибших солдат в рамках всероссийской акции «Вахта памяти-2020».