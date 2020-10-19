В Малгобеке выбрали лучшего бильярдиста города

«Турнир собрал истинных почитателей этого вида спорта. Азарт, желание показать прекрасный результат не давали игрокам расслабиться ни на минуту и наилучшим образом мотивировали их к победе. В течение двух дней в приятной дружественной обстановке продолжались упорные баталии. Все участники показали хорошую и достаточно ровную игру для любителей бильярда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победителей наградили грамотами, а участнику, занявшему первое место, вручили кубок мэра.