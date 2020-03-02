Нацпроекты

В Малгобеке выберут общественные территории для благоустройства в рамках нацпроекта

0

В Малгобеке запустили рейтинговое голосование для отбора общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 и в 2021 годах в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В перечень голосования вошли десять территорий, шесть из которых благоустроят уже в 2020 году, сообщает Минстроя Ингушетии.

«В частности в перечень голосования вошли улицы Гоголя, Базоркина, Гарданова, Этуша, Мира, Восточная, Интернациональная, Спокойная, Заветы Ильича и 27-го Партсъезда», — говорится в сообщении.

Проголосовать за общественную территорию можно на официальном сайте администрации Малгобека, перейдя по активной ссылке.

Напомним, что основная цель программы «Формирование современной городской среды» — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны, путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) 400 комплексных проектов по благоустройству.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии школьники будут регулярно посещать музеи республики
Ингушский спортсмен Тамерлан Газдиев стал победителем первенства Санкт-Петербурга по вольной борьбе
В России стартовало проведение всероссийских проверочных работ 2020 года
Ингушские пограничники провели для детей экскурсию по заставе «Шоан» в горах республики
Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по боевому самбо
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком
В 2020 году в Ингушетии планируется ликвидация мусорной свалки и реабилитация двух городских прудов
Двое сотрудников отделения ФСС по Ингушетии подозреваются в превышении должностных полномочий
В Ингушетии к 1 октября текущего года будет сформировано более 150 стационарных переписных участков
Альберт Хамхоев одержал третью победу на профессиональном ринге
Правоохранители Ингушетии проводят проверку по факту стрельбы при сопровождении свадебного кортежа

Главное

Яндекс.Метрика

 