В Малгобеке выберут общественные территории для благоустройства в рамках нацпроекта

В перечень голосования вошли десять территорий, шесть из которых благоустроят уже в 2020 году, сообщает Минстроя Ингушетии.

«В частности в перечень голосования вошли улицы Гоголя, Базоркина, Гарданова, Этуша, Мира, Восточная, Интернациональная, Спокойная, Заветы Ильича и 27-го Партсъезда», — говорится в сообщении.

Проголосовать за общественную территорию можно на официальном сайте администрации Малгобека, перейдя по активной ссылке.

Напомним, что основная цель программы «Формирование современной городской среды» — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны, путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) 400 комплексных проектов по благоустройству.