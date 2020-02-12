Авария

В Малгобеке устранили аварию на теплотрассе, из-за которой жители трех улиц остались без тепла

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В Городе воинской славы Малгобеке устранили аварию на теплотрассе, из-за которой жители многоэтажных домов остались без тепла. Бригады ЖКХ откачали воду из лотка теплотрассы и провели сварочные работы на месте порыва, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Из-за аварии без тепла остались жители многоэтажных домов. Аварийные бригады МУП ЖКХ Малгобека работали всю ночь и продолжают трудиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено.

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