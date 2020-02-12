В Малгобеке устранили аварию на теплотрассе, из-за которой жители трех улиц остались без тепла

«Из-за аварии без тепла остались жители многоэтажных домов. Аварийные бригады МУП ЖКХ Малгобека работали всю ночь и продолжают трудиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено.