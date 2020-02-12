В Малгобеке устранили аварию на теплотрассе, из-за которой жители трех улиц остались без тепла
В Городе воинской славы Малгобеке устранили аварию на теплотрассе, из-за которой жители многоэтажных домов остались без тепла. Бригады ЖКХ откачали воду из лотка теплотрассы и провели сварочные работы на месте порыва, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Из-за аварии без тепла остались жители многоэтажных домов. Аварийные бригады МУП ЖКХ Малгобека работали всю ночь и продолжают трудиться», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено.