В Малгобеке провели рейд по местам несанкционированной стихийной торговли

«Рабочей группой в составе сотрудников администрации города, Роспотребнадзора по республике, участковых уполномоченных полиции города проведены профилактические рейдовые мероприятия, в ходе которых проводились профилактические беседы о недопустимости торговли в непредназначенных для этого местах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе есть специально отведенные места в соответствии с правилами благоустройства муниципалитета, утвержденными решением Малгобекского городского совета.