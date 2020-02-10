Муниципалитет

В Малгобеке провели рейд по местам несанкционированной стихийной торговли

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В целях защиты прав потребителей, обеспечению и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и эстетического вида города, в Малгобеке прошел рейд по местам несанкционированной стихийной торговли, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Рабочей группой в составе сотрудников администрации города, Роспотребнадзора по республике, участковых уполномоченных полиции города проведены профилактические рейдовые мероприятия, в ходе которых проводились профилактические беседы о недопустимости торговли в непредназначенных для этого местах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе есть специально отведенные места в соответствии с правилами благоустройства муниципалитета, утвержденными решением Малгобекского городского совета.

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