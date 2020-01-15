В Малгобеке провели общий сбор членов ДНД

«Активная гражданская позиция и чувство ответственности дружинников является примером для остальных жителей города, в первую очередь для молодежи. В лице членов народной дружины сотрудники полиции получают надежных помощников в проведении массовых мероприятий, профилактической работы с населением, а также правовой и другой помощи гражданам», — говорится в сообщении.

В завершении мероприятия начальник штаба ДНД Мурад Кодзоев призвал всех членов народной дружины более ответственно отнестись к своей общественной работе, которая, безусловно, очень нужна городу.