Муниципалитет

В Малгобеке провели общий сбор членов ДНД

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В Малгобеке прошел общий сбор в целях проверки готовности и отработки взаимодействия членов городской добровольной народной дружины и участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Малгобекский» при осуществлении деятельности по охране общественного правопорядка, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Активная гражданская позиция и чувство ответственности дружинников является примером для остальных жителей города, в первую очередь для молодежи. В лице членов народной дружины сотрудники полиции получают надежных помощников в проведении массовых мероприятий, профилактической работы с населением, а также правовой и другой помощи гражданам», — говорится в сообщении.

В завершении мероприятия начальник штаба ДНД Мурад Кодзоев призвал всех членов народной дружины более ответственно отнестись к своей общественной работе, которая, безусловно, очень нужна городу.

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