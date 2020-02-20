В Малгобеке прошло мероприятие для школьников, посвященное депортации 1944 года

Ведущие рассказали школьникам, что означает термин «депортация», о нелёгкой жизни ингушского народа в ссылке. Детям были показаны видеоролики, связанные с этой трагической датой.

Своими воспоминаниями поделились очевидцы тех событий. Они отметили, что молодое поколение должно помнить о трагических страницах истории своего народа.

«Наша святая обязанность извлекать из прошлого разумные уроки, извлекать из нашей жизни не ненависть, а прозрение, чтобы будущее наших детей строилось на принципах подлинной свободы личности, равенства людей и братства народов», — отметила педагог-организатор учебного заведения Марина Курскиева.

В мероприятии приняли участие также творческие сотрудники городского Культурно-досугового центра. Для присутствующих прозвучали проникновенные песни в исполнении солистов, а женская вокальная группа «Лоаман оаз» исполнила «Назым», сказано в релизе.