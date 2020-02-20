Депортация

В Малгобеке прошло мероприятие для школьников, посвященное депортации 1944 года

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В Малгобеке, в школе-интернате № 4, прошло мероприятие, посвящённое 76-й годовщине депортации ингушского народа, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ведущие рассказали школьникам, что означает термин «депортация», о нелёгкой жизни ингушского народа в ссылке. Детям были показаны видеоролики, связанные с этой трагической датой.

Своими воспоминаниями поделились очевидцы тех событий. Они отметили, что молодое поколение должно помнить о трагических страницах истории своего народа.

«Наша святая обязанность извлекать из прошлого разумные уроки, извлекать из нашей жизни не ненависть, а прозрение, чтобы будущее наших детей строилось на принципах подлинной свободы личности, равенства людей и братства народов», — отметила педагог-организатор учебного заведения Марина Курскиева.

В мероприятии приняли участие также творческие сотрудники городского Культурно-досугового центра. Для присутствующих прозвучали проникновенные песни в исполнении солистов, а женская вокальная группа «Лоаман оаз» исполнила «Назым», сказано в релизе.

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