Рейд

В Малгобеке прошли рейдовые мероприятия по местам несанкционированной торговли

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В Городе воинской славы Малгобеке сотрудники местной администрации совместно с участковыми инспекторами провели рейдовые мероприятия по местам несанкционированной торговли и обязали хозяев прекратить незаконную деятельность, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Несанкционированная торговля вдоль автодорог — одна из острых проблем последних лет. С наступлением сезона появляется много торговцев черемши и фруктами, которые зачастую впитывают придорожную пыль, выхлопы от машин, что сказывается на их качестве и представляет серьезную опасность для здоровья. По этой причине торговля ближе 50 метров к дороге на открытом воздухе запрещена», — говорится в сообщении.

В частности специалисты посетили торговые точки по улице Нурадилова, добавили в пресс-службе.

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