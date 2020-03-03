В Малгобеке прошли рейдовые мероприятия по местам несанкционированной торговли

«Несанкционированная торговля вдоль автодорог — одна из острых проблем последних лет. С наступлением сезона появляется много торговцев черемши и фруктами, которые зачастую впитывают придорожную пыль, выхлопы от машин, что сказывается на их качестве и представляет серьезную опасность для здоровья. По этой причине торговля ближе 50 метров к дороге на открытом воздухе запрещена», — говорится в сообщении.

В частности специалисты посетили торговые точки по улице Нурадилова, добавили в пресс-службе.