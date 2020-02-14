В Малгобеке прошел митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана

В мероприятии приняли участие представители городской администрации, ветераны афганской войны, работники Культурно-досугового центра Малгобека.

Участники митинга почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на афганской земле. Завершился торжественный митинг возложением цветов к мемориалу памяти воинов-интернационалистов.

Напомним, 15 февраля в России отмечают День воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день в 1989 году последние колонны советских войск покинули Афганистан. Десятилетняя война унесла жизни почти 15 тысяч советских солдат и офицеров.