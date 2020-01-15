В Малгобеке проходят рейды по демонтажу незаконно размещенных рекламных щитов

«Местные жители поддерживают данную борьбу с незаконной рекламой, так как она портит внешний облик города. Демонтажу в городе подвергаются рекламные конструкции, установленные без предусмотренного законодательством разрешения и не вписывающиеся в архитектурный облик города. Владельцы большинства конструкций известны, им выписывают предписания убрать незаконную рекламу. Если этого не происходит в добровольном порядке, конструкцию демонтируют», — говорится в сообщении.

Городская администрация призывает местных предпринимателей в дальнейшем согласовывать с городским властями размещение рекламы на территории города во избежание нарушений.