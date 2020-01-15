Муниципалитет

В Малгобеке проходят рейды по демонтажу незаконно размещенных рекламных щитов

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Мэрия Малгобека в рамках кампании по благоустройству города проводит рейды по ликвидации незаконно размещенных в городе рекламных щитов, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Местные жители поддерживают данную борьбу с незаконной рекламой, так как она портит внешний облик города. Демонтажу в городе подвергаются рекламные конструкции, установленные без предусмотренного законодательством разрешения и не вписывающиеся в архитектурный облик города. Владельцы большинства конструкций известны, им выписывают предписания убрать незаконную рекламу. Если этого не происходит в добровольном порядке, конструкцию демонтируют», — говорится в сообщении.

Городская администрация призывает местных предпринимателей в дальнейшем согласовывать с городским властями размещение рекламы на территории города во избежание нарушений.

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