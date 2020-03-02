Прокуратура

В Малгобеке пресекли незаконную деятельность оператора по обращению с коммунальными отходами

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Малгобекской городской прокуратурой пресечена работа оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый регион», который осуществлял свою деятельность без соответствующей лицензии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой проведена проверка по обращению регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экосистема» об осуществлении на территории Малгобекского муниципального района ООО «Чистый регион» незаконной лицензионной деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Проверкой установлено, что «Чистый регион» без соответствующей лицензии осуществляет предпринимательскую деятельность по транспортированию и дальнейшему незаконному размещению ТКО», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в адрес руководителя общества с ограниченной ответственностью внесено представление об устранении нарушений закона.

«Также в отношении ООО «Чистый регион» его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 и ч. 2 ст.14.1 КоАП России», — добавили в пресс-службе.

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