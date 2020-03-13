Нацпроекты

В Малгобеке потратят 19 млн руб. на благоустройство шести общественных территорий

0

В Малгобеке завершилось онлайн-голосование, в ходе которого горожане выбрали шесть из двадцати территорий, требующих обновления. На реализацию проекта в этом году будет направлено свыше 19 млн. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минстрое.

«На официальном сайте администрации Малгобека завершилось онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда». Каждый житель города мог выбрать улицу, сквер или бульвар из 10-ти территорий, претендующих на обновление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место в голосовании заняла улица Гоголя, на второй строчке — улица Спокойная и третье место заняла улица Этуша.

«В народном голосовании приняли участие более 6 тысяч человек», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в 2020 году в республике планируется благоустроить 42 общественные территории. Общий объем средств составляет 139, 4 млн. рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Двое пострадали, один убит при перестрелке представителей двух тейпов в Ингушетии
В Магасе состоится гашение марки, посвящённой 250-летию единения Ингушетии с Россией
Минкультуры Ингушетии принимает заявки на целевое обучение в российских вузах в области культуры
В Магасе прошёл круглый стол по особенностям электронной торговли
В Ингушетии чествовали геодезистов и картографов
В Пседахе прошло мероприятие для школьников антинаркотической направленности
На территории Ингушетии заработала «горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции
Ингушские врачи проверили гостиницы, где проживают участники первенства России по греко-римской борьбе
В Магасе и Назрани пройдут основные мероприятия к 250-летию единения Ингушетии с Россией
Силовики пришли с обыском в частные дома в Сунже
В рамках проекта «Музей приходит в гости» в средней школе № 3 с. п. Нестеровское прошла передвижная выставка

Главное

Яндекс.Метрика

 