В Малгобеке потратят 19 млн руб. на благоустройство шести общественных территорий

«На официальном сайте администрации Малгобека завершилось онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда». Каждый житель города мог выбрать улицу, сквер или бульвар из 10-ти территорий, претендующих на обновление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место в голосовании заняла улица Гоголя, на второй строчке — улица Спокойная и третье место заняла улица Этуша.

«В народном голосовании приняли участие более 6 тысяч человек», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в 2020 году в республике планируется благоустроить 42 общественные территории. Общий объем средств составляет 139, 4 млн. рублей.