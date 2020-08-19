В Малгобеке построили мост через канал, позволяющий беспрепятственно добраться к новой школе

«Это место всегда было, можно сказать, испытанием для учеников СОШ №2 и их родителей. Не запачкав обувь, пройти здесь было невозможно. Теперь эта проблема решена. Улица Спокойная полностью заасфальтирована, есть тротуар, ночное освещение и большой капитальный мост», — говорится в сообщении.

Отмечается, что улица Спокойная — это одна из шести общественных территорий Малгобека, благоустроенных в рамках национального проекта «Формирование комфортной̆ городской̆ среды» в 2020 году.

Напомним, что Малгобек вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно».

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.