В Малгобеке открыли зональный центр для подготовки молодежи к службе в армии

«Зональный центр станет учебно-методическим комплексом, где с ребятами будут вести работу по трем ключевым направлениям: подготовка к военной службе, укрепление физического здоровья и патриотическое воспитание. Данный центр позволит охватить большое количество допризывников и подготовить их к военной службе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в завершение мероприятия артистами культурно-досугового центра Малгобека был дан концерт на военно-патриотическую тематику.