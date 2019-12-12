Армия

В Малгобеке открыли зональный центр для подготовки молодежи к службе в армии

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В центре военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» состоялось торжественное открытие зонального центра по военно-патриотическому воспитанию и подготовки молодежи к службе в армии, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Зональный центр станет учебно-методическим комплексом, где с ребятами будут вести работу по трем ключевым направлениям: подготовка к военной службе, укрепление физического здоровья и патриотическое воспитание. Данный центр позволит охватить большое количество допризывников и подготовить их к военной службе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в завершение мероприятия артистами культурно-досугового центра Малгобека был дан концерт на военно-патриотическую тематику.

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