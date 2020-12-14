Муниципалитет

В Малгобеке открыли общественную баню с парикмахерской и массажным кабинетом

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В городе воинской славы Малгобеке открыли новую общественную баню с парикмахерской и отдельным массажным кабинетом, сообщили газете «Ингушетия» в городской администрации.

«В бане предусмотрено оборудованное специальное помещение для парикмахерской и отдельный массажный кабинет. Все помещение оборудовано специальными устройствами противопожарной безопасности, а также установлены камеры видеонаблюдения», — сказал собеседник.

Он отметил, что установленная плата за одно посещение всего 200 рублей.

«Баня только начала функционировать. Предстоит еще много работы, необходимо как можно быстрее запустить столовую, парикмахерскую, массажный кабинет, помимо этого следует еще благоустроить прилегающую территорию», — добавил собеседник.

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