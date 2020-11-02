В Малгобеке оказали продуктовую помощь 70 малоимущим семьям

«Для тех, кто испытывает материальные трудности, это хорошее подспорье, и все, кому была оказана поддержка, не скупились на слова благодарности и глубокой признательности организаторам помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», основные общенациональные траурные мероприятия к 28-ой годовщине осетино-ингушского конфликта прошли в пятницу на территории Мемориального комплекса памяти жертв осени 1992 года «ГIоазот кашамаш» в Назрани, где установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести в дни трагических событий.

На акцию пришли тысячи жителей различных населенных пунктов.