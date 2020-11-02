Благотворительность

В Малгобеке оказали продуктовую помощь 70 малоимущим семьям

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В городе воинской славы Малгобеке в рамках мероприятий, приуроченных к 28-ой годовщине трагических событий 1992 года, малоимущим семьям оказана адресная помощь в виде раздачи жертвенного мяса. Акцией было охвачено более 70-ти малоимущих семей, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Для тех, кто испытывает материальные трудности, это хорошее подспорье, и все, кому была оказана поддержка, не скупились на слова благодарности и глубокой признательности организаторам помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», основные общенациональные траурные мероприятия к 28-ой годовщине осетино-ингушского конфликта прошли в пятницу на территории Мемориального комплекса памяти жертв осени 1992 года «ГIоазот кашамаш» в Назрани, где установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести в дни трагических событий.

На акцию пришли тысячи жителей различных населенных пунктов.

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