В Малгобеке обсудили вопросы обеспечения безопасности в ходе голосования по Конституции

«В работе совещания приняли участие представители мэрии города, территориальной избирательной комиссии, руководство и представители МО МВД России «Малгобекский», Малгобекского ОВО-филиала управления ФС войска национальной гвардии по Ингушетии. В рамках совещания был принят ряд решений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности при проведении голосования по поправкам в Конституцию России», — говорится в сообщении.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля текущего года.