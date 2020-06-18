Конституция

В Малгобеке обсудили вопросы обеспечения безопасности в ходе голосования по Конституции

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В мэрии Малгобека прошло рабочее совещание по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности на избирательных участках в ходе проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, сообщает пресс-служба городской администрации. 

«В работе совещания приняли участие представители мэрии города, территориальной избирательной комиссии, руководство и представители МО МВД России «Малгобекский», Малгобекского ОВО-филиала управления ФС войска национальной гвардии по Ингушетии. В рамках совещания был принят ряд решений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности при проведении голосования по поправкам в Конституцию России», — говорится в сообщении.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля текущего года.

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