Благоустройство

В Малгобеке начаты работы по демонтажу опор и линий электропередач в рамках госпрограммы

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В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в городе воинской славы Малгобеке начаты работы по демонтажу опор и линий электропередач, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В данный момент работы ведутся на улице Этуша, там демонтируют опоры и линии электропередач, а также идет демонтаж бордюрного камня», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобеке в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» завершилось онлайн-голосование, в ходе которого горожане выбрали шесть из двадцати территорий, требующих обновления. На реализацию проекта в этом году будет направлено свыше 19 млн рублей.

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