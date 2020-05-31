В Малгобеке начаты работы по демонтажу опор и линий электропередач в рамках госпрограммы

«В данный момент работы ведутся на улице Этуша, там демонтируют опоры и линии электропередач, а также идет демонтаж бордюрного камня», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобеке в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» завершилось онлайн-голосование, в ходе которого горожане выбрали шесть из двадцати территорий, требующих обновления. На реализацию проекта в этом году будет направлено свыше 19 млн рублей.