Безопасность

В Малгобеке на аттракционах выявили множество нарушений, угрожавших жизням посетителей

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Прокуратура Ингушетии проверила, как соблюдаются правила безопасности на аттракционах в городском парке имени Серго Орджоникидзе в Малгобеке. Специалисты выявили ряд нарушений на 5 аттракционах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что размещенные детские аттракционы, а именно «Ромашка», «Ветерок», «Встреча», «Колокольчик», 1977 года выпуска и карусель «Забава», 2015 года выпуска, эксплуатируются в нарушение законов. Там не проводятся испытания электрооборудования, проводки, помещение захламлено и не отчищается от пыли и грязи, электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами и средствами для оказания первой помощи. Кроме того, в электрощитовой вместо низковольтных предохранителей НК применяются некалиброванные плавкие ставки», — говорится в сообщении.

Также в ходе проверки аттракционной техники установлено, что с 2017 года и по настоящее время не проводились оценка соответствия аттракциона требованиям безопасности и контроль технического состояния аттракционной техники, добавили в пресс-службе.

По результатам проверки, в отношении директора МКУ «Парк культуры и отдыха имени Серго» возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Малгобекский отдел управления Роспортебнадзора по Ингушетии и Кавказское управление Ростехнадзора.

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